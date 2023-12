Mobilità | cresce la rete elettrica in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Per laincontinua ad allargarsi il perimetro. Electra ha annunciato che continuerà a investire nel nostro Paese e si prepara a realizzare altre 7 nuove stazioni di ricarica nel primo trimestre del 2024. L'azienda, specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce dei veicoli elettrici, ha messo a terra anche 4 nuove stazioni 'ultrarapide' nel CentroNord del Paese in grado di garantire una ricarica completa in soli 15-20 minuti. I nuovi hub sono stati installati a Lonato del Garda (BS), Portogruaro (VE), Rondissone (TO) e Pisa e saranno tutti raccordati allatra metà dicembre e metà gennaio. Presente indalla fine del 2022, Electra anticipa che investirà 200 milioni di euro entro il 2025, con l'obiettivo di ...