Mo | risoluzione Pd | ' conferenza pace su spirito Oslo | due popoli e due Stati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Attivarsi immediatamente in merito alla situazione in Medio Oriente, affinché l'Italia continui a partecipare e sostenere ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea sia insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, di evitare l'escalation militare nell'area anche mediante il dialogo con i partner della regione, compresa l'Autorità palestinese, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario". E' quanto si chiede al governo nellasulle comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. Si chiede di "mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di, sostenendo una ...