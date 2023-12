Mo | Israele dichiara diversi ostaggi ' morti' in assenza di prove che siano in vita

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tel Aviv, 12 dic. (Adnkronos) - Una commissione medica composta da tre membri del Ministero della Sanità israeliano, indi'fisiche' che sono in, hatoisraeliani. La commissione, istituita circa due settimane dopo l'inizio della guerra di Gaza, ha come finalità quella di definire se glinelle mani di Hamas possono essere considerati ancora vivi oppure no, cancellando in tal modo inutili speranze nelle famiglie desiderose si conoscere la sorte dei propri cari. Le donne sposate con uno ritenuto morto possono ora esserete vedove dal rabbino capo dell'Idf e dal rabbinato capo di, in modo che possano eventualmente risposarsi ...