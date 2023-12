Missione Hera | pronti a volare i pannelli solari di Leonardo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (askanews) – Ladell’Agenzia spaziale europea (ESA) per la difesa planetaria ha appena completato tutti i test dei. Le ali disaranno conservate al sicuro, in attesa di dispiegarsi dopo il lancio nel 2024. Lapercorrerà oltre 450 milioni di km e, una volta raggiunto l’asteroide binario Didymos potrà operare grazie anche al contributo diha realizzato idella(PVA) a Nerviano (Milano), mentre Beyond Gravity è responsabile del solar array, ovvero la struttura e i meccanismi che muovono i. Due ali con treciascuna per un totale di circa 14 m2 e oltre ...