(Di martedì 12 dicembre 2023) Unachimichiera è stata colpita nella Orte tra lunedì e martedì da un missile al largo delle coste dello Yemen: era partita dalla Malesia ea Venezia. Aveva deviato verso un porto sicuro, ha dichiarato martedì alla Reuters il proprietario della norvegese Mowinckel Chemical Tankers. L’equipaggio della Strinda, composto da 22 persone tutte indiane, è l’ultimo finito sotto i colpi di Ansarallah, come si fa chiamare la componente armata degli. I miliziani, che ormai è riduttivo chiamare “ribelli” dato chellano metà dello Yemen, hanno dichiarato guerra a Israele in difesa dei palestinesi nella Striscia. Il gruppo, che ha connessioni quanto meno militati con l’Iran sebbene segua un’agenda personale di interessi e priorità, ha fatto sapere nelle scorse settimane che non solo cercherà di colpire il ...