Missili contro una petroliera | inferno in mare | l’attacco che spaventa il mondo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il conflitto in Medio Oriente sta rischiando di intensificarsi notevolmente a causa di un recente evento che ha notevolmente aumentato la tensione nella regione. Una nave mercantile di bandiera norvegese è stata colpita da un attaccostico dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen. Questa notizia è stata riportata dai media internazionali, che citano l’Agenzia per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito (Ukmto).è avvenuto il lunedì 11 dicembre, a circa 15 miglia nautiche dalla città portuale yemenita di Mokha, che è attualmente sotto illlo degli Houthi. Come riportato da Libero Quotidiano, la nave si trovava nello stretto di Bab el-Mandeb, una strettoia vitale che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno attaccato ripetutamente navi ...