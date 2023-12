News su Mirko sussurra qualcosa nell’orecchio di Perla durante il confronto: c’entra una promessa

Grande Fratello, Mirko sussurra a Perla un avvertimento durante la puntata e poi si sfoga. Cosa sappiamo leggo.it

Menozzi confida (sussurrando) a Mirko perché gli altri lo credono gay Biccy

Grande Fratello, Mirko lo bisbiglia all’orecchio di Perla: cosa le ha detto. La verità su quella frase: c’entra Greta

Mirko Brunetti torna nella casa del Grande Fratello per un confronto con Perla, scatenando subito la polemica per via di una frase. Ecco quale.

Un messaggio per Greta Rossetti da parte della famiglia

Greta si lascia coccolare dal resto degli Inquilini e non scolla gli occhi dal velivolo. Anche Mirko si unisce all'allegria generale e stringe a sé l'ex fidanzata. Sa quanto questo gesto sia ...