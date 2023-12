Mirko difende Greta dagli haters Disgustoso | la madre della ragazza lo attacca Racconta la verità

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023) Strano scambio via social trae ladi: mentre Brunetti ha difeso la sua ex fidanzata, ladilo hato., tornato sui social, si è reso conto del livello di fanatismo di alcuniche, sostenendo la coppia composta da lui e Perla, hanno insultato in maniera vergognosa. Nel frattempo, la mammaRossetti hato lo stesso ex gieffino, chiedendogli di dire lasul rapporto tra lui e. Grande Fratello:si schiera Contro l'odiatore eOggiha scritto nelle sue storie ...