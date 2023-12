(Di martedì 12 dicembre 2023) Nella serata dell’11 dicembre è andata in onda una nuova puntata in diretta del. E alla fine della stessaha manifestato la volontà di lasciare la casa definitivamente. Una presa di posizione inaspettata, che sta facendo preoccupare tutti i suoi fan. Ha ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi due figli nel corso dell’appuntamento con Alfonso Signorini, ma improvvisamente si è sfogata con Monia e Fiordaliso. Lei ha spiegato bene le ragioni che la stanno per indurre a prendere questa triste decisione. L’attrice è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo, mavorrebbe lasciare il programma. Parlandone quindi apertamente con Monia, ha fatto intendere di essere ormai arrivata al limite e si è soffermata sul principale motivo ...

News su “Mio figlio piccolo… Io esco”. Grande Fratello, le parole di Beatrice sono un colpo al cuore dei fan

"I miei brani con l'aiutino dell'AI"

Ogni mattina ilufficio stampa omi mandano le novità. Oh, guarda come sei venuto oggi, e via così. Alla fine mi si è accesa la lampadina, anzi la lampadona: ma perché non facciamo un ...

La mamma di Alessandro Venturelli: «Da tre anni cerco mio figlio in tutta Europa. È vivo e in trappola» Corriere della Sera

Strage dei ragazzi all'Immacolata, il poliziotto sul luogo dell'incidente: «Mio figlio di 25 anni è morto nell ilgazzettino.it

Ragazzo mio, ti spiego il rock

‘Il rock di padre in figli*’, il nuovo vademecum musical-umano di Massimo Cotto per sedicenni nell’era della trap (e per sedicenni dentro) ...

Diocesi di Capua e Caserta unite, Lagnese: «È il Papa che mi manda, io obbedisco: questa scelta non mortifica la storia»

Nei giorni scorsi, il Nunzio Apostolico in Italia, il cardinale Emil Paul Tscherrig, le ha comunicato la volontà di Papa Francesco di nominarla nuovo arcivescovo di Capua, unendo in ...