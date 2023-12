Minorenne vittima di stalking | guai per 21enne | interviene la madre di lei

Leggi su notizie

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una ragazzaè rimastadida parte del suo fidanzato:per quest’ultimo dopo l’intervento delladi lei Una vicenda che ha lasciato l’intera comunità davvero senza parole. Il tutto si è verificato a Marsala dove una 16enne non poteva vivere più una vita serena per colpa del suo fidanzato. Tanto è vero che è intervenuta ladi lei che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Motivo? Aveva terrorizzato la figlia dallo stato di soggezione psicologica. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il ragazzo, un, la perseguitava in tutti i modi. Soprattutto con insistenti videochiamate sul cellulare.di(Ansa Foto) ...