Million Day oggi 12 dicembre 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023)Day eDay Extra estrazione di12. Scopriamo iestrattiDay di martedì 12. Arriva puntuale l’estrazione delDay come ogni giorno, alle ore 20:30, dopo quella delle 13.00. Macome funziona il concorso che giovedì 22 giugno ha regalato un milione di euro a un fortunato giocatore di Pescara, a soli 6 giorni dalla vincita avvenuta, il 16 giugno, a Napoli. La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha per l’appunto un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per ...