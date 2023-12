Millennium – Uomini che odiano le donne | Carey Mulligan ricorda il provino punk e la trasformazione estrema

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 dicembre 2023)ha svelato di aver sostenuto unper Millenium –chele, nel corso della chiacchierata con Michael Fassbender per il format Actors on Actors di Variety. L’attrice di Maestro ha raccontato di essersi trasformata completamente per “fare colpo” su David Fincher: si è tinta i capelli di nero, ha fumato prima dell’audizione e si è fatta il piercing al naso. Il ruolo è poi andato a Rooney Mara, maha sottolineato di essere stata assolutamente determinata a ottenere il ruolo. “Credo di essermi persino quasi tinta i capelli di nero o qualcosa del genere“, ha raccontato l’attrice. “Ho sicuramente indossato un anello al naso. E ho chiesto alla mia amica che è una truccatrice…”. La star del “Maestro” ha ...