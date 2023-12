Milei l’anti-populista | un liberalismo d’attacco la sua ricetta per l’Argentina

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il contrario del populismo. Si potrebbe riassumere così, in quattro parole, il discorso di insediamento di Javiercome nuovo presidente della Repubblica argentina. Discorso onesto Davanti allo stato maggiore della politica nazionale, a decine di capi di Stato e di governo (tra cui Zelensky) e a migliaia di fedelissimi riuniti nella piazza del Congresso di Buenos Aires, il mandatario neo-eletto ha scelto di presentarsi in società dicendo la verità ai suoi connazionali: saranno necessarie misure drastiche per risollevare il Paese dopo un secolo di statalismo assistenziale e corporativo, il sacrificio sarà enorme ma inevitabile per restituire alla dignità e la grandezza perdute. Un discorso idealista e pragmatico allo stesso tempo, di rara onestà intellettuale in tempi di menzogna e ipocrisia generalizzate. Se alla retorica ...