Milano | La Ragione - LeAli alla LIbertà inaugura il 13 dicembre il proprio hub culturale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dic. (Adnkronos) - Lamercoledì 13nel cuore di, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, ilhubpensato per ospitare dibattiti, rassegne, presentazioni, one to one ed eventi. In Corso di Porta Ticinese 58, alle ore 18.30, presso il ristorante California Bakery Garden & Lounge, locale d'ispirazione americana dove ha sede anche la redazione milanese del quotidiano, il direttore Fulvio Giuliani presenterà la squadra nata dall'Academy interna e lo spazio dedicato agli eventi patrocinati da Lail cui obiettivo sarà quello di contribuire a diffondere bellezza e cultura a. L'hub de La ...