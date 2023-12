Milan, Pioli: 'Per noi è una finale, il nostro obiettivo è rimanere in Europa'

Commenta per primo Stefano, a MilanTV , ha presentato così la sfida contro il Newcastle di domani sera, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. RESTARE IN EUROPA - 'E' come una finale per noi,...

Milan, emergenza difensiva: convocato un altro primavera

Continua l'emergenza difensiva in casa Milan. Per la trasferta decisiva di Newcastle, non recupera Kjaer e Pioli convoca a sorpresa un giovane della primavera.

Il Milan sarà la prima squadra italiana a calcare il terreno ... L’allenatore rossonero Stefano Pioli, invece, dovrà fare di necessità virtù per la lunga lista degli indisponibili, soprattutto in ...