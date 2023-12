Milan | Leao torna titolare e scelte obbligate in difesa | la probabile formazione

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilandrà alla ricerca dei tre punti al St. James' Park per sperare nell'impresa (per gli ottavi servono vittoria a Newcastle...

Pioli e Newcastle - Milan: 'Un solo obiettivo. Leao c'è. Su Tonali...'

sta bene, è pronto per giocare anche dall'inizio ". ...

Leao verso il ritorno tra i titolari! Le ultime verso Newcastle Milan Milan News 24

Conferenza Pioli: “Leao sta bene, giocherà”, poi sul ruolo di Ibrahimovic

Il Milan alle ore 21:00 di domani sera ... Al momento dell’acquisto è stato un affare per il Newcastle, poi quello che è successo dopo non si poteva sapere. Leao Rafa sta bene ed è in condizione per ...

Newcastle-Milan, le probabili formazioni: Leao titolare, scelte obbligate in difesa

In vista dell'ultimo match del Gruppo F di Champions, che potrebbe regalare la qualificazione al Milan, Pioli rilancia Leao ...