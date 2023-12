(Di martedì 12 dicembre 2023) L’Unione Europea ha recentemente respinto le richieste del governo italiano, guidato da, in un contesto di negoziati sul bilancio pluriennale dell’UE. Ciò che emerge è una situazione complessa e sfavorevole per l’Italia, con ripercussioni significative su due aree cruciali: l’immigrazione e il sostegno alle.La Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, aveva proposto 12,5 miliardi di euro aggiuntivi per le politiche migratorie, ma questa cifra è stata ridotta a 8,6 miliardi, con solo 6,6 miliardi destinati alla dimensione esterna. Inoltre, i 10 miliardi di euro previsti per il fondo “Step”, creato per sostenere la competitività delleeuropee, sono stati praticamente annullati, lasciando solo 1,5 miliardi destinati all’industria della difesa.Leggi anche: L’Europa e Salvini ...

News su Migranti e imprese, lo schiaffo europeo a Giorgia Meloni

I fatti del 12 Dicembre 2023: Meloni vuole spiare i giornalisti, il flop della Cop28

Zlatan Ibrahimovi torna al Milan Titoli Corriere della Sera: L'Europa: sanzioni per Hamas la Repubblica: Donne, lavoro diseguale La Stampa:, lo schiaffo Ue Il Sole 24 Ore: Per la ...

Migranti e imprese, lo schiaffo Ue La Stampa

In Polesine calano le imprese locali ma salgono quelle condotte da immigrati: sono ormai un decimo del totale ilgazzettino.it

Migranti, sbarchi in netto calo: la Tunisia ora collabora

In genere i migranti fanno notizia solo quando arrivano in gran numero. Ma a fronte dell’escalation di quest’anno, in cui si è ...

Migranti e imprese, lo schiaffo Ue

Ma non è finita: i 10 miliardi per il fondo “Step”, lo strumento finanziario per sostenere la competitività delle imprese europee, sono praticamente spariti. È rimasto solo un miliardo e mezzo, ma ...