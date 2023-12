“Mia moglie si è suicidata” Poi la figlia fa un disegno e si scopre che il papà ha ucciso la mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) All’ipotesi del suicidio i familiari non avevano mai creduto fino in fondo. Lo avevano segnalato alle autorità competenti senza, però, riuscire in un primo momento a fare breccia nella tesi degli investigatori. Poi, con il passare delle settimane, che qualcosa non fosse chiaro era salta all’occhio. Una dinamica troppo fumosa e, soprattutto, un nodo che non trovava risposta: perché un gesto così estremo con una famiglia tutta da crescere. Dentro la testa di un suicida le risposte non ci sono, abitano sole le certezze. La prima: che non valga la pena vivere. >“Il matrimonio è saltato”. L’annuncio improvviso della più bella coppia nata a Uomini e Donne: “Era difficile…” Certezze che Sharmin Sultana, 32 anni del Bangladesh ma da anni in Italia, non aveva ma c’era chi aveva deciso per lei. Lo scorso 7 marzo Sharmin era stata trovata senza vita sul marciapiede, sotto la finestra di ...