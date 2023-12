MeToo | l’esperto anti-molestie arriva in Italia | debutta nelle serie tv

Leggi su notizie

(Di martedì 12 dicembre 2023)nel nostro Paese. Non solo:anchetv Da adesso non ci sono più dubbi e preoccupazioni per attori che girano delle scene molto picca letto., attori/attrici troppo focosi, registi che tendono ad inquadrare una parte giudicata troppo maliziosa. Da oggi entra in scena Intimacy Coordinator. Di cosa stiamo parlando? Di una nuova figura professionale che tende a proteggere gli attori e le attrici sui set di film etv.direttamente dagli Stati Uniti D’America, precisamente Hollywood, grazie al famoso movimento ““.in...