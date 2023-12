Meteo | peggiora il tempo al Centro Nord In Sicilia 30 gradi nel giorno di Santa Lucia

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 12 dicembre 2023) Molte nuvole stanno transitando sull'Italia ma con poche piogge, per lo più sui settori alpini (con neve in quota). Da mercoledì è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà unmento a partire dalle regioni del. Entro venerdì le piogge raggiungeranno anche il Sud, con un calo delle temperature che interesserà tutta la Penisola riportandole in media o anche poco al di sotto.Nel fine settimana arriva l’anticicloneCon l'arrivo del terzo weekend di dicembre ci attendiamo la rimonta di un vasto e robusto campo di alta pressione. L’inizio della prossima settimana vedrà diversi giorni distabile, spesso soleggiato e clima abbastanza mite. L'anomalia più rilevante riguarderà proprio le temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi scarti rispetto alla media ...