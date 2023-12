Mes | scontro Meloni-Schlein su ratifica | voto slitta a 2024

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilsul Mes non si terrà giovedì, ma sicuramente slitterà “al prossimo anno”, mette agli atti il ministro Guido Crosetto al Forum Adnkronos. Ilva al, ma è di oggi il botta e risposta tra Giorgiae Elly. La premier alle prese con un capitolo delicato per maggioranza e governo, di fronte alle sollecitazioni delle opposizioni are il meccanismo visto che l’Italia è ormai l’unico Paese in Ue a non averlo fatto, scarta rispetto alle polemiche e attacca il Pd: “Siete stati al governo 4 anni ma perché non lo aveteto se era così fondamentale farlo in tempi rapidi?”, dice rivolta a. “fa il gioco delle tre carte”, ribatte la segretaria dem a stretto giro. Per la ...