Mes | Donzelli | ' continua a essere inutile se cambiano condizioni valuteremo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il Mes attualmentea nonutile. Se, grazie a Giorgia Meloni e alle trattative che facciamo in Europa,levedremo le nuove". Lo ha affermato Giovanni, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, ospite di 'Agorà' su Raitre. "Non sfuggirà a nessuno -ha aggiunto- che la Germania in questo momento non ha leeconomiche che aveva in passato, per la prima volta ha un serio problema a chiudere il bilancio, le banche tedesche hanno serie difficoltà con i derivati che non sanno come smaltirli, è chiaro che alla Germania il Mes dispiace meno che all'Italia. Noi non è che dobbiamo per forza fare nè la guerra nè i favori alla Germania, dobbiamo trovare una soluzione a livello ...