Mes | cos’è | quanto conviene e perché litigano Meloni e Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il dibattito sul Mes è tornato rovente negli ultimi giorni, in particolare ieri, con il botta e risposta tra il premier Giorgiae la leader dem Elly. Ma di cosa si tratta? Il Mes – meccanismo europeo di stabilità – è un’organizzazione intergovernativa che fa parte della strategia dell’Ue per garantire la stabilità finanziaria nella zona euro. Nel 2012 è stato istituito un fondo permanente – l’ormai famoso “fondo salva-stati” – che si pone l’obiettivo di fornire sostegno finanziario ai Paesi che si trovano in condizioni economiche difficili pur avendo un debito pubblico sostenibile. Dal punto di vista organizzativo, il Mes è guidato da un “Consiglio dei Governatori” composto dai diciannove ministri delle Finanze dell’area euro e che assume le principali decisioni all’unanimità. Prevista invece una maggioranza qualificata dell’85% del ...