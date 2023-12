Mes | Conte a Meloni | ' di che ha paura? Basta scaricare su altri | si assuma responsabilità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Quando si parla di Mesdiventa paonazza, scomposta, si agita quando ne parla. Forse perché è stato introdotto in un ddl" ai tempo del "governo Berlusconi IV, con lei ministro della Gioventù. Se lo ricorda? Eravate voi, sempre gli stessi. Come si permette di venire a dire che non siamo trasparenti? Perché non va a rileggere almeno gli atti parlamentari? Lei è il presidente del Consiglio, la ratifica del Mes la decida lei con le forze maggioranza, di cosa ha? Non ci giri intorno, non è più temposu, assumetevi le". Così il leader del M5S Giuseppe, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia, in vista del Consiglio europeo.