Mercato Napoli – 5 nomi in lista per la difesa | nel mirino un ex Chelsea

Leggi su dailynews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) La sessione diinvernale è alle porte e ilpensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa rivedere qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierne de Il Mattino non L'articolo