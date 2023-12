(Di martedì 12 dicembre 2023)riferiscono come MikesianeldelMonaco per sostituire Manuel Neuer

Colpo dal Manchester United a sorpresa: nella corsa scudetto cambia tutto

Con tanti giocatori già con le valigie in vista delinvernale. Tante occasioni da sfruttare ... Potrebbe essere un colpo interessante per ile secondo i votanti del sondaggio di ...

Mercato Milan – Dalla Germania: “Maignan sempre nel mirino del Bayern” Pianeta Milan

Mercato Milan, arriva il consiglio a Furlani: «Deve intervenire per...» Milan News 24

“Non Topo Gigio…”: Milan, la sentenza di Trevisani su Pioli

La sentenza di Riccardo Trevisani su Pioli: il giornalista divide le colpe per il momento no della società rossonera.

Arteta inguaia il Milan: 20 milioni per l’attaccante

Il club londinese vuole un obiettivo del Milan per l'attacco: c'è già la proposta per provare a portarlo in Inghilterra a gennaio.