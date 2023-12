Mercato Juve | “Phillips colpo possibile | per Sancho è dura”

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lapotrebbe avere difficoltà a investire sula gennaio, si parla tuttavia di alcuni colpi dalla Premier:del City edallo United. Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili movimenti in entrata da parte della, concentrandosi sulla possibilità di una trattativa col City di Guardiola per Kalvin. Kalvin(LaPresse)“Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per tornare a parlare dell’acquisto di“, ha spiegato il giornalista. “Lasta valutando l’idea di intervenire sula gennaio, ma sia Giuntoli che Manna si ritengono soddisfatti della rosa attuale a disposizione di Allegri. ...