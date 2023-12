Meloni | Sul Patto di Stabilità non svenderò l' Italia come altri

Leggi su agi

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - "Si parte da posizioni che sono tra loro molto distanti. La posizione definitiva dell'andrà presa quando sapremo esattamente dove si è fermata la trattativa". Il presidente del Consiglio, Giorgia, si è espresso così suldi, nella replica alla Camera in vista del Consiglio Ue. L'ha "un approccio costruttivo e pragmatico ma dobbiamo tenere aperte tutte le opzioni", ha affermato. "La trattativa è serrata. Riteniamo che con la posizionena si stia difendendo il futuro dell'Europa. Faremo modo di ottenere la migliore soluzione possibile. Non darò il mio assenso a undi stabilita' che nessun governo, non solo il nostro, può rispettare", ha sottolineato. "Preferisco essere accusata" di isolamento "piuttosto di aver ...