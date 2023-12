Meloni | Su Pnrr risultato straordinario | modifiche si potevano e dovevano fare

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Abbiamo registrato risultati straordinari sulla rimodulazione e sull'attuazione del. Ricordo ancora quando, nei mesi della campagna elettorale, la nostra annunciata volontà di intervenire per revisionare un piano nato in un quadro economico e geopolitico completamente diverso da quello attuale, veniva così derisa, derubricata ad annuncio velleitario o addirittura bollata come una scelta irresponsabile. Abbiamo dimostrato che si potevae che anzi si dovevaed è stato fatto", le parole di Giorgiaalla Camera per le dichiarazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev