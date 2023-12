(Di martedì 12 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "E' necessario continuare a opporci con tutte le nostre forze all'aggressionea Russia, perché la sicurezzaè anche sicurezza'Europa. Noial", le parole di Giorgiaalla Camera per le dichiarazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Meloni: la nostra politica di bilancio è seria, risultati straordinari sul Pnrr

... spiega, 'perchè l'Italia è una Nazione virtuosa: lo testimonia innanzitutto l'avanzo ... E lo testimoniano - ha aggiunto - le misure adottate da questo governo: negli ultimi mesi...

Meloni alla Camera: 'La trattativa sul Patto è ancora aperta, siamo una Nazione seria. Risultati straordinari sul Pnrr' Agenzia ANSA

Meloni: Siamo e resteremo al fianco dell'Ucraina QUOTIDIANO NAZIONALE

Patto stabilità, Meloni: Italia virtuosa, negoziato non semplice

non è stato così fino ad oggi e non può non essere così in futuro" ha rilanciato Meloni sottolineando che "credibilità e affidabilità" sono "state riconosciute all'Italia" che è "una nazione virtuosa" ...

Ue, Meloni: Italia con i conti in regola nonostante il superbonus

«L'Ue deve concentrare il suo lavoro sui grandi temi su cui gli Stati non possono competere da soli, lasciando agli Stati le questioni più prossime ...