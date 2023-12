Meloni | sfuriata contro i 5s | «Basta soldi buttati dalla finestra con superbonus e Rdc» La frecciata sulla foto di Draghi verso Kiev – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) È durissima la replica di Giorgiaalla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio Ue. Nel mirino della premier ci sono soprattutto i Cinque stelle e Giuseppe Conte, con le polemichemancata proroga del. Ma un primo colpo la premier lo riserva a Mario, quando a proposito dei rapporti del governo italiano con gli altri Paesi membri,dice che la politica «è saper dialogare e saper dialogare con tutti. Questo serve a dare all’Italia un ruolo da protagonista e questo è possibile, perché c’è qualcuno che sa dialogare. La politica estera non è fatta digrafia, l’Ue non è a tre, ma a 27 e bisogna parlare con tutti i 27 membri dell’Ue. Come parlo con la Germania e la Francia penso sia giusto parlare ...