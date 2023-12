Meloni prepara la resa sul Mes Ma non sa cosa dire ai suoi elettori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fosse per Giorgiae Matteo Salvini il Meccanismo europeo di stabilità, ovvero il Mes, non passerebbe mai. Ma la realpolitik impone che prima o poi il trattato vada ratificato per non irritare l’Europa, dal momento che il nostro Paese è l’unico a non averlo fatto. Diversamente Forza Italia è favorevole alla ratifica. Per oranon dà indicazioni ma la butta in caciara. Altro rinvio della ratifica del Mes: la premier prende tempo. E cerca l’ennesimo alibi scaricando la colpa sul Pd “Quello sul Mes è un dibattito molto italiano e anche molto ideologico, testimonia la strumentalità di certe posizioni: non si può parlare di Mes se non si conosce il contesto. Certe dichiarazioni mi fanno sorridere, come la segretaria del Pd Elly Schlein che dice ‘non possiamo tenere ferma tutta Europa’. Forse non sa che il Mes esiste, chi lo vuole attivare lo può ...