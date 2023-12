Meloni “Nostra politica di bilancio seria e credibile in Europa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità, se nonostante una trattativa difficilissima la partita è ancora aperta, è perchè tutti risconoscono che la posizione italiana è sostenuta da unadiche voglio rivendicare. L'Italia è una Nazione virtuosa”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo, parlando della riforma del Patto di Stabilità.“Negli ultimi mesi siamo intervenuti per ridurre le spese improduttive, abbiamo avviato un'azione di razionalizzazione della spesa che riguarda tutto il settore pubblico, abbiamo avviato un importante piano di privatizzazioni che non diventeranno con questo governo delle svendite – ha sottolineato-. ...