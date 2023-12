‘Maurizio racconta…’ | i sorpassi di Goggia e Brignone I migliori giovani italiani nel calcio prima parte

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) VOTO, BORSINO EDELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 8 Borsino della settimana (chi sale e chi scende). ? D. Fischnaller (slittino) ? N. Battocletti (atletica)? A. Foconi (scherma) ? A. Pizzolato (pesi) Atleta della settimana (uomo). Lorenzo Mora (nuoto): ho voluto premiare, in questi Europei in vasca corta di Otopeni, il nuotatore che ha apportato più medaglie d’oro alla spedizione azzurra (tre in totale, oltre a 2 bronzi). Strepitosa la vittoria nei 200 dorso per il 25enne emiliano, che si allena con Claudio Rossetto a Ostia: le ultime due subacquee da manuale gli hanno permesso di recuperare lo svantaggio accumulato ai primi 150 metri, nei confronti di Greenbank e Tomac. Lorenzo è nato per la vasca corta, che purtroppo non è olimpica. Tuttavia, con un lavoro mirato si può ambire alla vasca da 50, soprattutto come ...