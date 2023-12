Matteotti | Goya e Rino Gaetano | il variegato elenco delle mostre 2024 a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – Presentato il 12 dicembre dall’Assessore alla Cultura diCapitale Miguel Gotor e dal Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce il ricco eprogramma diche i Musei in Comune ospiteranno nel, con una rinnovata identità visiva.Ilcomincia all’insegna di una nuova veste grafica per i Musei in Comune. Con l’intento di valorizzare e rinnovare l’immagine della rete museale cittadina è stato ideato e prodotto un nuovo logo accompagnato da una campagna di comunicazione il cui slogan – “La varietà ci rende unici” – sottolinea la molteplicità e la ricchezza dei musei ecollezioni, uniti in un sistema unico e riconoscibile dedicato a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di...