Matteo attaccato da squalo | potrebbe perdere il ginocchio | gli amici aprono una raccolta fondi

(Di martedì 12 dicembre 2023) Gli è stata amputata la gamba sinistra sotto il, e il percorso sanitario che lo attende sarà ancora lungo e complesso, maMariotti, ventenne di Parma che lo scorso 8 dicembre era statoda unonel Queensland, in Australia, sembra star meglio. Il padre ha raccontato: “sta meglio. Lo abbiamo appena visto in videochiamata. Sarà nuovamente operato venerdì”. Rimane ancora in sospeso la situazione riguardo ilsinistro cheessere amputato. Leggi anche:gira un video mentre unogli stacca una gamba: “Volevo dirvi addio” Il papà di Michele ha spiegato: “Tra un mese torneremo in Italia” C’è fiducia e speranza a casa Mariotti. Michele, il padre del ragazzo ha ...