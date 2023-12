Mattarella | “Serviranno lucidità di giudizio e consapevole lungimiranza per le prossime elezioni europee”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Il 2024 sarà caratterizzato da un grande esercizio di democrazia: il popolo europeo sarà chiamato a eleggere il Parlamento d’Europa, massimo organismo rappresentativo della volontà dei cittadini del continente. Occorrerannodiper essere all’altezza delle sfide che ci riguardano”, così il Presidente della Repubblica Sergioall’assemblea invernale di Confagricoltura. “Le strutture dell’unione hanno bisogno di essere rafforzate in numerosi ambiti, dalla difesa all’agricoltura. Così come occorre non ignorare gli altri fori internazionali, dalle Nazioni Unite al G7 – che l’Italia presiederà nell’anno che sta per aprirsi e dove si pongono questioni di grande rilievo”, ha aggiunto, sottolineando che “le drammatiche vicende ...