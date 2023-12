Martin Luther Cecchettin | perché non può essere un esempio | l' affondo di Cerno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Un silenzio drammatico". Tommasoesordisce così parlando dei tweet sessisti pubblicati da un account Twitter con il nome e la foto di Gino, padre della 22enne Giulia uccisa dall'ex fidanzato. Per il direttore de L'Identità "non è detto che Gino sia unda seguire in tutto e per tutto. Non per forza queste tragedie capitano a casa diKing". Raggiunto dai microfoni di RadioRadio, l'ex parlamentare del Pd parla dicome "una persona normale, come ognuno di noi. E che non per forza deve diventare un". Invece quanto accaduto è l'esatto opposto: "Con un impeto di violenza, come quello che ha portato Turetta a non gestire un abbandono e trasformarlo in un crimine, il nostro Paese si è schierato affinché il papà di ...