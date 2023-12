(Di martedì 12 dicembre 2023) Da fenomeno a meteora del calcio internazionale, con il contratto in scadenza: la parabola diha per certi versi del clamoroso. Di certo, l'ultimo periodo del francese con la maglia dello ...

Martial scaricato con lo sconto: ecco chi può prenderlo adesso

Da fenomeno a meteora del calcio internazionale, con il contratto in scadenza: la parabola diha per certi versi del clamoroso. Di certo, l'ultimo periodo del francese con la maglia dello United è stato davvero deludente, a tratti imbarazzante, tanto i Red Devils hanno cercato di ...

Martial scaricato con lo sconto: ecco chi può prenderlo adesso Corriere dello Sport

LIVE Inter-Real Sociedad | formazioni ufficiali | fuori Bastoni e Lautaro | dal 1' Cuadrado e Frattesi Zazoom Blog

Martial scaricato con lo sconto: ecco chi può prenderlo adesso

Il francese, cercato in passato da Juve e Inter, è in scadenza nel 2024 ma lo United non eserciterà l'opzione di rinnovo per un'altra stagione ...

Gazzetta - Si decide per Phillips ma prima serve vendere

Su Gazzetta: Si decide su Phillips. Metti il City e la Juventus allo stesso tavolo. Da Manchester chiamano e la Signora risponde. I due club sono pronti a vedersi nuovamente e il summit ...