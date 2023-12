Marta Flavi svela la verità su Ilary e Belen | Io sono l' imperatrice delle cornute

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 dicembre 2023), la celebre ex moglie di Maurizio Costanzo, ha recentemente rotto il suo lungo silenzio, rivelando dettagli del suo passato che hanno stupito il mondo dello spettacolo.: lasul tradimento di Maurizio Costanzo, nota al pubblico come ex conduttrice di Agenzia matrimoniale, ha raccontato del tradimento subito dall'ex marito, Maurizio Costanzo. Questa confessione è emersa dopo la visione del documentario su Netflix e l'intervista di Maria De Filippi su Rai1.hato di aver sempre taciuto a causa del rispetto e della paurapossibili ripercussioni. Essendo Maurizio una figura di grande influenza,temeva le conseguenze di un'eventuale ...