Marta Flavi sconvolge tutti | Io sono l' imperatrice delle cornute rivela la verità su Ilary e Belen

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 dicembre 2023) La celebre conduttrice televisivaha deciso dire un segreto che ha tenuto nascosto per anni, unache riguarda il suo passato e il suo ex marito Maurizio Costanzo. Una confessione che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e che ha portatoa proclamarsi "l'".e il tradimento di Maurizio Costanzoha vissuto per anni con un segreto che pesava sulle sue spalle: il tradimento del suo ex marito, Maurizio Costanzo. Unache ha deciso dire nonostante le possibili conseguenze, data l'influenza di Costanzo nel mondo dello spettacolo.ha ...