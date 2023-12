Marta Flavi fa una rivelazione sconvolgente su Ilary e Belen | Io sono l' imperatrice delle cornute

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 dicembre 2023) Scopriamo insieme la verità rivelata da, nota conduttrice televisiva ed ex moglie di Maurizio Costanzo.ha condiviso dettagli del suo passato che hanno fatto rumore nel mondo dello spettacolo, parlando del doloroso tradimento subito.: "Iol', celebre per la sua conduzione di Agenzia matrimoniale e per essere stata la moglie di Maurizio Costanzo, ha deciso di rompere il silenzio. Ha rivelato di aver taciuto per anni sul tradimento di Costanzo, temendo le possibili conseguenze a causa dell'influenza di Maurizio nel mondo dello spettacolo.ha detto che molti, nonostante fossero a conoscenza del tradimento, ...