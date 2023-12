Mario Sechi | Giuseppe Conte da Re Solo a Re Sòla

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) In una fase irripetibile della storia italiana, un signor nessuno diventò presidente del Consiglio, costui era. Di lui si sapeva che faceva l'avvocato, nell'ambiente romano degli studi legali era non pervenuto. Questa sagoma giurò dal presidente Mattarella e a tutti venne un dubbio: ma che cavolo sta succedendo? Succedeva che la prima prova del Movimento Cinque Stelle al governo rispettava il copione dell'uno vale uno, cioè di uno qualsiasi al timone,era scolpito per quel ruolo: totalmente all'oscuro del mestiere della politica, senza un passato visibile, gestore del nulla, un aspirante Forlani senza il talento dell'Arnaldo, ma un perfetto trasformista. Si presentò alle Camere come «avvocato del popolo» e dimenticò all'istante di essere un miracolato per vestire i panni dell'uomo della provvidenza. ...