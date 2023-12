Manovra | nuovo emendamento del governo | i soldi al Ponte sullo stretto dai fondi per le infrastrutture regionali soprattutto di Calabria e Sicilia

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Arriveranno daidi coesione e sviluppo, cioè quelli destinati allee ai trasporti, iche mancano al capitoloda quando, alcuni giorni fa, la Regioneha annunciato di non poter più metterli di tasca propria. E’ probabilmente la parte più rilevante dell’ “ultimo”governativo bollinato dalla Ragioneria dello Stato e che probabilmente entro sera sarà depositato alla commissione Bilancio del Senato. Si prevede quindi una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032), per prenderli dal Fondo Fsc che è cofinanziato dall’Unione europea. Come si legge nel testo, con il comma 1 bis, scrive la Ragioneria, si ...