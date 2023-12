Manovra | Bonelli | ' golpe governo | per il ponte toglie 2 | 3 mld a fondo coesione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In Commissione Bilancio al Senato, ilha fatto uncontro il sud. È stato presentato un emendamento chedue miliardi e trecento milioni di euro alsociale di, ovvero a progetti per il sud, per finanziare ilsullo Stretto di Messina". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo. "Un emendamento che trova la sua ragione in relazione al fatto che la regione Sicilia ha rinunciato a finanziare con propri soldi lo stesso. La risposta delè stata quindi sottrarre risorse al sud per finanziare le follie di Salvini".