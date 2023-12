(Di martedì 12 dicembre 2023) Secondo quanto riportato dal The Guardian, ilè pronto a cedere diversi giocatori durante ildi. Tra...

News su Manchester United, a gennaio sarà rivoluzione sul mercato

Darmian Inter, rinnovo una formalità: i dettagli

Le prestazioni dell'esterno exe Parma hanno già convinto i nerazzurri a prolungargli ...

Dentro la crisi del Manchester United: il BAU e ten Hag GianlucaDiMarzio.com

Manchester United, il torello è imbarazzante: non finiscono tre passaggi Corriere TV

E Manna conferma l'operatività: "Avevamo pensato la squadra con due uomini in più, adesso siamo vigili"

Metti il City e la Juventus allo stesso tavolo. Da Manchester chiamano e la Signora risponde. I due club sono pronti a vedersi nuovamente e il summit è dato per imminente, magari già entro il weekend.

Esonero dopo la Champions: scelto il sostituto

Svolta importantissima per un top club che si sta giocando tutto in questa Champions League. Potrebbe cambiare qualcosa per una società che può esonerare l'allenatore e scegliere il sostituto ...