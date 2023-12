Malore per Zeman | la corsa in ospedale e il ricovero d’urgenza

(Di martedì 12 dicembre 2023)improvviso per Zdeneck. L’allenatore boemo, che da poco ha compiuto 76 anni, è stato ricoverato in. A dare notizia la dirigenza del Pescara, squadra di cui attualmente è allenatore. Amato e odiatoè stato uno degli allenatori più discussi degli ultimi decenni. Da guida tecnica di Roma e Lazio ha raccolto buoni risultati entrando, cosa più importante, nel cuore dei tifosi di entrambe le sponde del Tevere. Da lui, soprattutto, era partita la battaglia al doping nel calcio. >“Il figlio con Mirko…”. Grande Fratello, la mamma di Greta costretta a rompere il silenzio: “Nel momento intimo…”. E ora: “Diciamo la verità” Le dichiarazioni di: “Mi hanno molto sorpreso le esplosioni muscolari di alcuni giocatori delle Juventus”, portarono alla celebrazione di un processo ...

Commentaprimo L'allenatore del Pescara Zdenek Zeman , ex - Lazio Foggia e Roma fra le altre, questa mattina è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Pescaraunimportante . La stessa società abruzzese ne ha dato notizia con un comunicato ufficiale. ' Questa mattina, prima dell'allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico ...

Paura per Zeman, malore e ricovero in ospedale: cosa è successo e come sta

PESCARA - Tifosi del Pescara e il mondo del calcio italiano in ansia per Zdenek Zeman, attuale tecnico del Pescara che come comunica il club abruzzese (Serie C) è finito in ospedale. Zemanin ospedale, ...