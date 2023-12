Maignan | Giroud | Jovic | tre cose da salvare da Bergamo per il Newcastle

(Di martedì 12 dicembre 2023) La brutta sconfitta in casa dell'Atalanta dà ben pochi motivi per sorridere al Milan. I gol die il solitole sole tre note positive della serata, in vista della decisiva ...

La brutta sconfitta in casa dell'Atalanta dà ben pochi motivi per sorridere al Milan. I gol die Jovic e il solitole sole tre note positive della serata, in vista della decisiva partita di Champions League sul campo del ...

Newcastle-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan, il pronostico dei bookmaker per la sfida di Champions e come vedere la partita in streaming.

Per staccare il pass per gli ottavi di finale, i rossoneri dovranno vincere sperando allo stesso tempo che il Psg perda con il Borussia Dortmund ...