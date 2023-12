Maglione rimpicciolito | il trucco della nonna per recuperalo!

Leggi su donnaup

(Di martedì 12 dicembre 2023) Vi è mai capitato che dopo un lavaggio in lavatrice i vostri vestiti risultassero dannatamente ristretti, come se si fossero rimpiccioliti di una taglia (o due)? Allora come porre rimedio? Purtroppo, spesso ci si dimentica di fare attenzione alle etichette degli indumenti che riportano indicazioni fondamentali in merito al lavaggio e all’asciugatura. Capita così, di lavare a temperature troppo alte o mettere in asciugatrice capi delicati- Ma esistono diversi rimedi da sperimentare per ovviare al disastro. Curiose? Allora non perdetevi, di seguito, tutti i trucchi! Come allargare i vestiti ristretti in cotone, seta e lino Le fibre naturali come il cotone, la seta e il lino tendono facilmente a restringersi se non si presta attenzione al tipo di lavaggio da utilizzare. Per fortuna, è anche abbastanza semplice far tornare questi capi alla loro forma originale. Il ...