Maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro | oggi conta di più di reddito e flessibilità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Casirate d’Adda. Non soloe un buon, ma soprattutto la necessità di un giustotralavorativa e: in un mondo delche sta mutando profondamente e velocemente, sono queste le principali aspettative di chi è già occupato o è in cerca di occupazione emerse nell’ambito di una ricerca condotta da Ipsos per conto di Amazon Italia e che ha avuto un particolare focus sulla realtà lombarda. Un cambiamento che, in particolare, sono le aziende a dover cogliere, per attrarre sì nuove professionalità funzionali alla propria attività, ma anche per trattenere quelle già presenti in organico: perché in un mercato regionale che continua a macinare ottime performance (bassa disoccupazione e crescita del Pil più che tripla rispetto ...